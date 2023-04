Maritime Sisters: Hoe overbruggen we de kloof tussen vraag en aanbod?

Onze sector is als geen ander in staat nieuwe verbindingen te leggen. Zo ontsluiten onze ferry’s moeiteloos een afgelegen gebied in Afrika, bereiken goederen per schip bestemmingen over de hele wereld en leggen we zelfs nieuwe kustlijnen aan. Waarom lukt het dan niet het talent te bereiken dat onze sector toekomstbestendig kan maken?

Waar veel initiatieven zich richten op het interesseren van jongeren, kan dat talent ook uit onverwachte hoek komen. Er zijn zo’n 359.000 mensen werkloos in Nederland, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek in Q4 2022. Dat klinkt als interessante vijver om in te vissen.

Hoewel wij verknocht zijn aan de sector, begrijpen we echt wel dat niet iedereen aan de slag wil in de maritieme sector. Maar vaak is het ook een kwestie van kunnen. En dan worden overheidsprogramma’s die zij-instroom-trajecten stimuleren interessant.

Masterplan

Je zou verwachten dat we massaal in de rij zouden staan. We komen namelijk heel veel mensen tekort en dat gat wordt alleen maar groter als we niets doen. Voor het Maritiem Masterplan heeft Nederland Maritiem Land een grove analyse gemaakt waaruit blijkt dat we in 2030 een arbeidstekort van circa 6000 mensen kunnen verwachten als geen extra inspanningen worden gedaan om mensen aan te trekken, bij- en om te scholen. Daarom is er een human capital-programma opgenomen in het Maritiem Masterplan en is dit één van de hoofdthema’s op de Regionale Maritieme Agenda van Maritime Delta.

Geweldige initiatieven

Maar ook op korte termijn blijft de situatie prangend. Gelukkig zijn er ook nu al geweldige initiatieven. In 2018 begon de gemeente Amsterdam, afdeling Amsterdamwerkt!, samen met het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam de voorschakel Werken op het Water. Een zij-instroom-traject voor de binnenvaart en nautische banen in en om havens en toerisme. Kandidaten worden hier in 8 tot 10 weken voorbereid op een baan. De voorschakel is nu aan zijn 19e ronde bezig en er zijn al zo’n 50 kandidaten aan het werk gegaan op Amsterdamse wateren.

Ook in Den Helder begon het Werkgeversservicepunt Noord-Holland Noord een traject voor zij-instromers in de binnenvaart genaamd ‘Keyworkers’. Binnen deze samenwerking kunnen jongeren direct aan het werk in combinatie met de opleiding matroos binnenvaart, waarmee ze het certificaat MBO-2 matroos binnenvaart behalen of kunnen doorstromen naar schipper MBO-3.

Maak er gebruik van

De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar toch kennen maar heel weinig mensen deze initiatieven. Vraag en aanbod vinden elkaar niet. Daar willen we met deze column verandering in brengen. Kijk naar de gemeente waarin je actief bent en welke middelen daar ter beschikking staan en maak hier gebruik van.

Kortom: laten we dit onbenutte potentieel aanboren en snel nieuwe mensen aan onze sector verbinden!

