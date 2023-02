Lekkende tanker van aanvaring op Waal wordt gerepareerd in Tolkamer

Callisto ligt momenteel in de vluchthaven van Tolkamer. Of het daarheen gesleept is of op eigen kracht is gevaren is onduidelijk, ook een woordvoerder van Rijkswaterstaat kan hier geen uitsluitsel over geven.

De 110-metertanker was leeg in de opvaart naar Duitsland toen het tot aanvaring kwam in de bocht van Erlecom met het in de afvaart zijnde binnenvaartschip Stanley, geladen met schroot. De Callisto is met de minste schade uit de aanvaring gekomen, maar lekte wel gasolie uit het voorschip. Lokaal wordt de verontreiniging opgeruimd. ‘Er is alleen een deel richting Nijmegen gelekt. Het is lastig op te ruimen op de snel stromende Waal’, volgens de woordvoerder.

Lading uit Stanley overslaan

Het 80 meter lange droge-ladingsschip Stanley liep een groot gat op en werd kort na de aanvaring vanochtend door de RWS 43 op de oever geduwd. Daar wordt het schip nog steeds gehouden door de patrouilleboot van Rijkswaterstaat. ‘De lading zal eerst uit het schip moeten. Dat gebeurt in de namiddag of vanavond. Daarna is de vraag of het daar gerepareerd wordt of dat het ergens heen gesleept kan worden. Het gat in het schip is dusdanig groot dat slepen mogelijk ook problematisch is’, legt de woordvoerder uit.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

