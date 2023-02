Kapitein krijgt duizend euro boete voor aanvaring met Gerrit Krolbrug

De kapitein van het binnenvaartschip dat in mei 2021 de Gerrit Krolbrug in Groningen ramde, moet een boete van duizend euro betalen. De loopbaan-bedreigende gevangenis- of taakstraf die hij vreesde vonden alle betrokkenen te veel van het goede.

Bij het incident met de binnenvaarttanker Bodensee raakte de brug over het Van Starkenborghkanaal zwaar beschadigd. Zodanig zelfs dat reparatie niet meer mogelijk bleek. De beschadigde brug werd van zijn plek gehaald en het zal nog jaren duren voor de tijdelijke brug die er nu ligt is vervangen door een permanent exemplaar.

Intussen is de kapitein voor de politierechter verschenen, zo meldt RTV Noord. Daar toonde hij berouw over het gebeurde. Het Openbaar Ministerie vond dat de fout voor de aanvaring bij hem lag en de rechter ging daar in mee, al deed de advocaat van de kapitein nog wel een poging om de schuld in de schoenen van de brugwachter te schuiven.

Geen taak- of gevangenisstraf

Het komt er in deze zaak op neer dat de kapitein, die voor het eerst op dit kanaal voer, onvoorzichtig is geweest waardoor hij het lage deel van de brug niet had gezien. Ook had hij geen contact met de brugwachter, terwijl die laatste dat wel probeerde te leggen. Een gevangenisstraf of werkstraf vonden het OM en de rechter te ver gaan; vandaar dat met de boete van duizend euro is volstaan. Wel volgt nog de civiele rechtszaak over de kosten voor de schade aan de brug.

