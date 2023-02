Binnenvaartschip Stanley zinkende na aanvaring met tanker op de Waal

Het Poolse binnenvaartschip Stanley en de Duitse tanker Callisto zijn woensdag 22 februari in aanvaring gekomen op de Waal in de bocht van Erlecom. De Stanley heeft een groot gat en is op de oever geduwd om zinken te voorkomen.

Rijkswaterstaat bevestigt het ongeluk en meldt dat de Stanley ernstig water maakt. ‘Het schip is op het zand gezet door onze patrouilleboot’, vertelt een woordvoerder. ‘Het schip is lek, dat komt door een groot gapend gat.’ De Callisto lekt gasolie uit het voorschip. Dit is afkomstig van de eigen motoren en niet uit het laadruim. ‘Dat gaan we nu opruimen’, vertelt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

‘Dat moet een flinke klap zijn geweest’, vertelt een passerende schipper, die anoniem wil blijven. ‘De patrouilleboot van Rijkswaterstaat duwt het schip tegen de kant.’

Hij laat ook weten de geur van gasolie te ruiken. De 80 meter lange Stanley was in de afvaart met een lading schroot voor Oosterhout. Inmiddels is er ook een politieboot bij het schip aangekomen.

Blusboot Gelderland

De 110 meter lange Callisto ligt ook ter plaatse en heeft de blusboot Gelderland langszij. De Callisto was in de opvaart en onderweg van Ochten naar het Duitse Godorf. Volgens de passerende schipper had de Callisto geen zichtbare schade.

Voor passerende schepen gelden geen maatregelen, meldt Rijkswaterstaat.

