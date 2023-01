Zes ‘windhavens’ maken zich op voor enorme groei offshore wind

Het gaat om de Belgische haven Oostende, Groningen Seaports, Cuxhaven in Noord-Duitsland, Nantes-Saint Nazaire in Frankrijk, de Humber-havens in het Verenigd Koninkrijk en de haven van Esbjerg in Denemarken.

De havens gaan samenwerken op operationeel en praktisch niveau om de energietransitie te versnellen met een focus op offshore wind. Momenteel wordt bijna 15 GW windenergie opgewekt op de Noordzee en dat moet de komende acht jaar groeien naar 65 GW, waarvan Nederland 21 GW voor haar rekening neemt. En daarmee is het nog niet gedaan. Voor 2050 is het streven 150 GW aan offshore windstroom op te wekken.

Ruimtegebrek

Probleem is dat er momenteel niet voldoende havencapaciteit is om dit te realiseren, maar bovengenoemde zes havens zeggen nu de handschoen op te pakken. ‘Als toonaangevende Europese offshore-havens vervullen wij een cruciale rol in de realisatie van deze gigantische uitbreiding van de Europese capaciteit aan offshore wind. Wij hebben ons volledig gecommitteerd en zijn erop voorbereid onze bijdrage te leveren aan deze doelstelling. Door de samenwerking tussen de havens operationeel en praktisch te versterken, leggen wij het grondwerk voor toekomstige uitbreidingen en het veiligstellen van voldoende capaciteit’, aldus de verklaring die de havens 18 januari ondertekenden.

Beoordelen op inzet

De havens gaan onder meer samenwerken om ruimtegebrek te bestrijden. Als een haven genoeg plek heeft voor slechts een half windproject, kan de andere haven ruimte bieden aan de andere helft. Ook delen de havens digitale tools en procesverbeteringen in de offshore-sector. ‘Het belang van de havens in Europa zou niet alleen berekend moeten worden in tonnen, maar ook beoordeeld moeten worden in termen van bijdrage aan de inzet en levering van energie. En dan met name hernieuwbare energie’, zei Isabelle Ryckbost van de European Sea Ports Organisation (ESPO).

Vertegenwoordigers van de havens zijn van plan twee keer per jaar bijeen te komen.

