NPS Driven sorteert voor op transitie

NPS optimaliseert sinds 1990 zijn eigen motoren voor industriële en marine toepassingen. Het dealernetwerk verzorgt de levering en plaatsing bij de eindklant.

Van begin af aan investeert de distributeur van merken zoals John Deere en DAF in technologie voor schonere en zuinigere aandrijflijnen. Hierbij zorgt NPS meestal voor de certificering, de garantie en technische ondersteuning. Van der Heijden: ‘De juiste motor met de maximale performance binnen de emissiewetgeving. Op dat snijpunt hebben we onze positie in de markt veroverd en bewezen een rol van betekenis te spelen.’

Overstap naar Stage V

Die stelling kan schipper-eigenaar Jan Fernhout (45) van het ms Wantij uit Zwartsluis bevestigen. ‘Wij varen sinds juli 2018 met de nieuwe DAF Paccar MX-13, maar onze historie met DAF gaat terug tot 1968, toen mijn grootvader zijn sleepschip, de originele Wantij, liet motoriseren.’

In samenspraak met NPS-dealer Vink Diesel uit Sliedrecht wisselde Fernhout in 2018 zijn toenmalige MAN-motoren in voor twee Stage V-gecertificeerde Paccar-motoren van DAF. ‘Eén van de MAN-motoren was aan vervanging toe, de andere aan revisie. We hadden verschillende opties, maar een volledige wissel leek ons de meest toekomstbestendige keuze.’ Het ging om een proefproject, met de bijbehorende onzekerheden, maar het pakte goed uit: ‘Mijn vrouw en ik zijn nog altijd blij met onze keuze van destijds.’

Roet verdwenen

Qua verbruik heeft het resultaat hun verwachtingen ruimschoots gehaald. ‘Deze motoren verbruiken, afhankelijk van ons vaarprofiel, tussen de 15 en 20% minder brandstof dan de vorige.’ Een ander groot verschil: de zwarte gloed op hun witte roef en groene boeiing is verdwenen. ‘En het is wat stiller geworden in de machinekamer. Mede doordat de Paccars wat meer vermogen hebben: nu kunnen we toe met minder toeren.’

Waterstof

Gezien zijn nieuwe, zuinige scheepsmotor houdt Fernhout zich nog niet bezig met de ontwikkeling van aandrijflijnen die op hernieuwbare brandstoffen draaien. ‘Wel heb ik begrepen dat het om redelijk dure installaties gaat. Dan vraag ik mij af of op dit moment de kosten en baten wel met elkaar in verhouding staan.’

De binnenvaart staat – zoals zoveel sectoren – onder druk als het gaat om emissies, merkt Van der Heijden. ‘Ook wat betreft het terugverdienen van investeringen.’ Toch heeft hij vertrouwen in haar toekomst, ook in de naderende transitie. ‘Voor de transport van goederen zullen onze vaarwegen een belangrijke rol blijven spelen. Dat ziet de overheid ook: die maakt het technologische bedrijven daarom mogelijk om nu te investeren in kennis en oplossingen. Het doel is om in de komende jaren, zeker vóór 2030, nog belangrijke slagen te maken.’

Bijna in de verkoop

NPS Driven neemt zijn aandeel in die doelstelling. De oplossingen waar NPS nu aan werkt, zullen in Europa en deels zelfs op wereldschaal impact hebben, voorspelt Van der Heijden. ‘We ontwikkelen momenteel hybride en volledig geëlektrificeerde aandrijvingen – en zijn bovendien heel ver met een verbrandingsmotor op waterstof. Binnen twee jaar zal deze motor het daglicht zien en commercieel inzetbaar zijn. Hij draait al in het testcentrum van kennisinstituut TNO in Helmond.’