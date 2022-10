Overslag Antwerpen-Brugge groeit dankzij kolenimport

Kwartaalcijfers

De overslag van brandstoffen is in de eerste negen maanden van dit jaar sterk toegenomen in de havens van Antwerpen-Brugge. Zo steeg de overslag van steenkool met 364.000 ton naar 2,43 miljoen ton. Ook andere energiedragers zaten in de lift. De totale goederenoverslag steeg met 0,8% licht naar ruim 217 miljoen ton.