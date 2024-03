Aan de reis: week met weinig handel

De vrachtenmarkt in de vloeibare bulk had deze week een adempauze, veroorzaakt door een week lang van (net)werken in Londen. Daar had de International Energy Week plaats, waar spelers vanuit zowel de fossiele- als hernieuwbare energiemarkten elkaar vonden tijdens discussies, conferenties en borrels. Ook veel handelaren waren hier te vinden, wat leidde tot minder handel op de kantoren.

Dit was voornamelijk het geval binnen de ARA, waar de vrachttarieven stabiel bleken te zijn, terwijl men zich op de Rijn kon richten op het sluiten van de boeken over de maand februari. De sterke daling van de vrachttarieven in de afgelopen weken werd veroorzaakt door de verder teruggelopen vraag naar product van de eindverbruiker en de handel die te maken heeft met extreme volatiliteit. Verschillende handelaren geven aan dat het lastig is een richting te kiezen met de sterke koersveranderingen in de diesel-, benzine- en kerosinemarkten, waardoor men zich genoodzaakt voelt af te wachten. Dit leidt tot minder vraag naar transport van en naar de opslagterminals, minder wachttijden en dus een groter aanbod van schepen.

Importdiesel

Het gebrek aan handel heeft zijn weerslag op de productprijzen. De gasolieprijzen zijn in de afgelopen weken verder teruggelopen en liggen momenteel rond de $ 830 per ton, na een piek eerder deze maand rond de $ 900 per ton. De prijs van diesel ligt in andere regio’s (Verenigde Staten, Midden-Oosten, India) een stuk lager en dit maakt vervoer richting Europese consumenten aantrekkelijk, wat weer een drukkend effect heeft op onze prijzen. Aangezien de ruwe olieprijzen stabiel zijn rond de $ 80-85 per vat, leidt dit ook tot lagere raffinagemarges voor de producenten.

Wanneer meer raffinaderijen in Europa in onderhoud gaan, kunnen deze marges echter weer toenemen. Dit hangt wel af van de importvolumes van buiten Europa, om zo een constante aanvoer van product te kunnen garanderen, en leiden nu tot stijgende dieselvoorraden.

ARA-handel

De benzinemarkten in de ARA zijn weer op een andere manier in beweging. Er is hier ook weinig handel te zien en de export naar Afrikaanse markten loopt snel terug. Nigeria, van origine een grote afzetmarkt voor benzine uit ARA, heeft een grote raffinaderij in gebruik genomen en wil zo snel zorgen voor minder afhankelijkheid van benzine uit Europa. ARA-handelaren moeten hierdoor op zoek naar nieuwe afzetmarkten, maar hebben concurrentie van goedkope benzine uit Rusland richting onder meer Zuid-Amerika en andere Afrikaanse landen. De exportban die in Rusland op 1 maart ingaat voor een periode van zes maanden, kan de ARA-handel een steun in de rug bieden.

Route Tarief 29-02-2024 ARA Cross Harbor € 2,00 Rotterdam-Amsterdam/Antwerpen € 3,02 Antwerpen-Amsterdam € 4,00 Vlissingen-Antwerpen € 4,46 Vlissingen-Rotterdam € 5,22 Vlissingen-Amsterdam € 5,60 Duisburg € 10,25 Dortmund € 12,00 Keulen € 11,50 Frankfurt € 13,50 Karlsruhe € 14,00 Straatsburg € 14,50 Bazel (in Sfr.) Sfr 14,50

ARA spotvrachttarieven basis 2000-4000 dwt. Rijn spotvrachttarieven basis 2000 dwt of op waterstand laden, tarief voor diesel/gasolie, ex-Rotterdam/Amsterdam.

Waterstanden 29-02-2024

Waterstanden Kaub: 289, verwachting: dalend

Maxau: 519, verwachting: dalend

