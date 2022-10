KBN: ‘CCR verbiedt brug met pijlers in de Nieuwe Maas’

Inspraakronde MIRT-verkenning

De derde brug over de Nieuwe Maas in Rotterdam zou volgens de regelgeving van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) geen pijlers in het water mogen hebben. Daarnaast zijn de voorgestelde brugvarianten op drie locaties nautisch onveilig. Dat betoogde Ronald Versloot van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) tijdens de inspraakronde over de nieuwe brug op 11 oktober in de Rotterdamse gemeenteraad.