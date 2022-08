God staat aan het roer bij Ted Nahuun op de Acadia

Kielzog

God staat aan het roer in het leven van Ted Nahuun (53) uit Rotterdam. Zo kwam hij in zijn jeugd in aanraking met de binnenvaart via de kerk. En toen hij bijna tien jaar geleden voor de keus stond om na jaren als vrachtwagenchauffeur toch weer voor de binnenvaart te kiezen, bad hij eerst tot God. Hij wees hem opnieuw de weg naar de binnenvaart en zo vaart hij alweer jaren met plezier op de Acadia.