‘Meer schepen vertrekken met vervuild dek bij Tata Steel’

ILT

Inspectiediensten zien een toename van schepen die met een vervuild dek proberen te vertrekken bij Tata Steel in IJmuiden, of met een vuil dek over de Noordzee varen na een bezoek aan de staalfabriek. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signaleert dit in een onderzoeksrapport en kondigt intensiever toezicht aan. Dat gebeurt zowel door inspecteurs ter plaatse als met drones.