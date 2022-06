Riviercruisevaart terughoudend met investeringen: ‘Eerst geld verdienen, dan weer bouwen’

Corona-impact

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op de riviercruisevaart. ‘Dat was en is nog steeds een grote uitdaging’, zegt CEO Robert Straubhaar van United Rivers. De rederijen moeten volgens Straubhaar eerst weer geld gaan verdienen voordat ze in staat zijn te investeren in nieuwbouw. Hij verwacht dat de eerste nieuwe schepen over twee jaar in de vaart komen.