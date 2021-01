Schuttevaer Premium Riviercruisesector: ‘Alles is beter dan deze stilstand’ Facebook

BAAR 23 januari 2021, 09:00

De riviercruisesector wacht, net als alle andere sectoren in het toerisme, met spanning af wanneer er weer mag worden gereisd. In aangepaste vorm, onder coronavoorwaarden, met een 60% bezetting. Alles, maar dan ook álles is, beter dan de stilstand van nu. En van het grootste deel van afgelopen jaar, toen slechts drie maanden met 40% minder passagiers gevaren mocht worden.