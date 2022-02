Schip Marcos V verliest 26 containers bij Vlieland Facebook

Het containerschip Marco V heeft in buurt van Vlieland 26 containers verloren. Het schip vaart onder de vlag van Panama. De containers zijn volgens de Kustwacht leeg.

Sleepboot The Guardian van de Kustwacht en een vliegtuig zijn onderweg om de situatie in kaart te krijgen. Het schip was onderweg van de Bremerhaven in Duitsland naar Rotterdam. De melding over de verloren containers kwam om 05.55 uur binnen bij de Kustwacht. Het is nog onduidelijk op welke locatie precies het schip de vracht verloren heeft.

Het schip heeft een capaciteit van ruim 6000 teu