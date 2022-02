Nederlandse bergers naar brandend Felicity Ace vol met dure Porsches Facebook

FAIAL 18 februari 2022, 11:37

Technici van een Nederlands bergingsbedrijf gaan vrijdag bij de Azoren kijken hoe de stuurloze en brandende autocarrier Felicity Ace kan worden geborgen. Dat meldt de Portugese website Publico.pt, zo schrijft het ANP. De Japanse rederij MOL wil niet zeggen of het om berger Boskalis gaat. Hun dochterbedrijf Smit Salvage is specialist als het gaat om dergelijke bergingsklussen. Boskalis is gevraagd om een reactie.

De Portugese Kustwacht filmt brandende Felicity Ace.

Portugese media melden dat het 200 meter lange schip met bijna 4000 auto’s aan boord nog steeds brandt. De brand brak woensdag 16 februari uit. Er is geen gevaar dat het vuur de verzegelde brandstoftanks bereikt, en er is ook nog geen vervuiling van de zee te bespeuren. De 22-koppige bemanning is door de Portugese marine en luchtmacht in veiligheid gebracht en is naar het 170 kilometer verderop gelegen eiland Faial vervoerd.

Het onder Panamese vlag varende schip was onderweg van het Duitse Emden naar de Amerikaanse haven Davisville met auto’s van Volkswagen. Er zijn veel luxe-auto’s aan boord, inclusief meer dan duizend Porsches. (Rene Quist/ANP)