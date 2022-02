Staking personeel Vlaamse Waterweg legt binnenvaart plat Facebook

Een spontane staking van het personeel van de Vlaamse Waterweg heeft de binnenvaart in Vlaanderen platgelegd. Het personeel is ontevreden over de aanhoudende bezuinigingen, meldt de VRT.

1 / 1 Het Albertkanaal is inmiddels afgesloten. (Foto Wikimedia) Het Albertkanaal is inmiddels afgesloten. (Foto Wikimedia)

(Jelmer Bastiaans)