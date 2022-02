Aan de Reis: Waterstanden schieten omhoog Facebook

ROTTERDAM 09 februari 2022, 10:00

De waterstanden zijn omhoog geschoten. Op de Donau en Rijn is intussen sprake van hoogwater. De tarieven in de droge lading-markt blijven vooralsnog goed op peil. Voor de meeste reizen wordt goed betaald. In de tankvaart dalen de tarieven wel onder invloed van de hogere waterstanden.

1 / 1 Ter illustratie. Schippers krijgen vaak goede tarieven, behalve in de tankvaart. (Foto Topsector Logistiek) Ter illustratie. Schippers krijgen vaak goede tarieven, behalve in de tankvaart. (Foto Topsector Logistiek)

(Robin van den Bovenkamp)