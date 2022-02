KVNR: meer noodslepers op Noordzee bij windparken Facebook

Rotterdam 02 februari 2022, 11:36

KVNR wil dat er bij windmolenparken op de Noordzee noodslepers komen te liggen. Deze assistentieschepen (emergency standby vessels – ESV) kunnen in geval van nood een aanvaring van een schip met windmolens te voorkomen. Maandag ramde de op drift geslagen Julietta D een in aanbouw zijn transformator van windpark Hollandse Kust Zuid. Momenteel beschikt de Kustwacht alleen over noodsleper Guardian.

1 / 1 Sovereign en de Multratug 18 van Boskalis bij de Julietta D. Foto Boskalis Sovereign en de Multratug 18 van Boskalis bij de Julietta D. Foto Boskalis