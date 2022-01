Nog geen sleper in de buurt van Julietta D Facebook

De lege bulker Julietta D is nog altijd stuurloos en dreigt in de noordwesterstorm te verdagen tussen de offshore-installaties voor de Zuid-Hollandse kust. AIS-data van MarineTraffic laten nog steeds geen sleper in de buurt zien. De calamiteitensleper Guardian is in de haven van Den Helder blijven liggen.

Lees de update hier: Julietta D raakt fundatiepaal windturbine, slepers onderweg

1 / 1 Noodhulpsleper Guardian van de Kustwacht ligt nog in Den Helder. (Foto Kustwacht) Noodhulpsleper Guardian van de Kustwacht ligt nog in Den Helder. (Foto Kustwacht)

(Jelmer Bastiaans)