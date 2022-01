Overslag via binnenvaart volledig hersteld in havens North Sea Port Facebook

Email VLISSINGEN 12 januari 2022, 11:28

De overslag via binnenvaart is vorig jaar in de havens van North Sea Port volledig hersteld ten opzichte van het ‘coronajaar’ 2020. Er werd 59,7 miljoen ton met binnenvaartschepen aan en afgevoerd, wat een groei van 9% betekende.

Opnieuw is de binnenvaart goed op weg om recordcijfers neer te zetten in havens North Sea Port. (Foto NSP)

(Robin van den Bovenkamp)