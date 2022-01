Schippers zetten zich in voor zieke Lieke (1,5) Facebook

Twitter

Email Krimpen a/d IJssel 04 januari 2022, 16:51

Drie schippers zijn een inzamelingsactie begonnen voor KiKa. Daarmee zetten zij zich speciaal in voor de ernstig zieke Lieke, de anderhalf jaar oude dochter van een collega.

1 / 1 Wim Mourik (l) en Marco Heuvelman met de vlag. (Foto Wim Mourik) Wim Mourik (l) en Marco Heuvelman met de vlag. (Foto Wim Mourik)

‘Martijn Boom is planner bij Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen uit Gouda, waarvoor wij varen’, vertelt Wim Mourik, schipper van de Gouwediep. ‘Hij vertelde dat zijn dochtertje twee tumoren in haar hoofd heeft. Dan staat alles even stil.’

Maar Mourik liet zich door dit nieuws ook inspireren. Samen met Marco Heuvelman, varende op de Animo, en Pim Kint van de Rapide, bedacht hij een actie. Zij lieten een vlag maken met daarop het logo van KiKa, de naam van Lieke en het logo van Van Nieuwpoort.

200 vlaggen

Een vlag kost 50 euro en dat geld gaat allemaal naar KiKa. Want de drie schippers betalen de productiekosten zelf. ‘Er zijn bedrijven die er 10 kopen, of laatst lag ik stil en toen liet mijn buurman weten er ook vier te willen. Normaal zijn wij concurrenten, maar op dit soort momenten is de binnenvaart echt één.

‘Er varen 40 schippers bij Van Nieuwpoort. Wij dachten dat we dan aan 150 vlaggen wel genoeg zouden hebben, maar dat bleek al snel te weinig te zijn. De vlag wordt hier gemaakt door iemand uit het dorp, Krimpen a/d IJssel. Die heb ik er direct 50 bij laten maken.’

15.000 euro

En niet alleen via de verkoop van vlaggen komt geld binnen. ‘Mensen kunnen ook doneren op de actiepagina.’

Dat gebeurt volop. De 12.000 euro is inmiddels al in zicht en Mourik is er dan ook zeker van dat het streefbedrag van 15.000 euro gehaald gaat worden.

De familie Boom was tot tranen geroerd door de actie, vertelt Mourik. ‘Voor het zoontje van vier, de oudere broer van Lieke, hebben we ook wat cadeaus gekocht. Het is voor hem ook niet makkelijk.’

Doneren kan via deze pagina. Heeft u interesse in een vlag, bel dan vooral met Wim Mourik: 0655347355.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)