‘Met drie kleine kinderen aan boord wil je je toch op je gezin richten’

WERKENDAM 26 mei 2021, 12:00

Wie aan de vijfjarige Elzeline vraagt hoe ze haar eerste logeerpartijtje op het schippersinternaat in Werkendam vond, krijgt ‘superleuk’ te horen. De oudste dochter van het schipperspaar Wouter (32) en Karolien (31) Smitsman vertelt in de roef van de Dependant enthousiast over school en haar vriendinnetje Nina. Haar ouders besloten al lang geleden dat hun kinderen naar het internaat zouden gaan.