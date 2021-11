Onyx-kolencentrale Rotterdam gaat heel snel dicht Facebook

De Onyx-kolencentrale in Rotterdam gaat op zeer kort termijn sluiten. Het kabinet wil 212,5 miljoen euro subsidie aan eigenaar Riverstone geven voor de sluiting. Als er geen kolen meer worden verstookt, scheelt dat veel CO2-uitstoot, zo motiveert de regering deze steun. Er valt daarmee een belangrijke vervoersstroom weg voor de scheepvaart. .

Dat heeft demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) dinsdag bekendgemaakt. Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet Onyx Power een sociaal plan vaststellen en steun geven aan werknemers die mogelijk hun baan verliezen. Ook moet de Europese Commissie uitsluitsel geven dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan kan de centrale binnen twee maanden stoppen. De ontmanteling van de centrale duurt maximaal drie jaar.

Met de sluiting van de kolencentrale op de Maasvlakte wordt de jaarlijkse CO2-uitstoot van de centrale van circa 3 megaton teruggebracht naar nul. Nederland wil tegen 2030 alle kolencentrales uitgefaseerd hebben.

Eigenaar Riverstone zei eerder al open te staan voor het vervroegd sluiten van de centrale als het kabinet met compensatie over de brug zou komen. De volledige sluiting van een kolencentrale is nodig om de CO2-uitstoot met zeker een kwart te kunnen terugdringen ten opzichte van 1990. Dat doel werd opgelegd in de bekende Urgenda-zaak. Eerder besloot het kabinet om kolencentrales minder elektriciteit te laten produceren.