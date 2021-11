Hebo komt via algemene voorwaarden onder schadeclaim uit Facebook

Email ROTTERDAM 30 november 2021, 07:00

Hebo Maritiemservice in Zwartsluis hoeft de schade die in 2015 ontstond bij een transport van vijf betonnen brugliggers niet te vergoeden. Hebo kon zich bij de rechter in Rotterdam met succes beroepen op zijn algemene voorwaarden.

1 / 1 Ponton met brugliggers bij de aanleg in 2015 van de tweede Hollandse Brug. (Foto RWS) Ponton met brugliggers bij de aanleg in 2015 van de tweede Hollandse Brug. (Foto RWS)

(Bart Oosterveld)