Schepen met fosfinelading liggen opnieuw een weekend stil zonder oplossing

De schepen met fosfinelading blijven nog even liggen waar ze liggen, in ieder geval tot volgende week. Er is vrijdag 20 augustus opnieuw geen oplossing gekomen voor de binnenvaartschepen Coby, Imatra en Semper Spera.

1 / 1 Dezelfde foto als vorige week: De Coby achter het hek voor de wal bij Hebo Maritiemservice in Lelystad. (Foto Hans Metselaar) Dezelfde foto als vorige week: De Coby achter het hek voor de wal bij Hebo Maritiemservice in Lelystad. (Foto Hans Metselaar)

Het opgestelde plan van aanpak moet door meerdere overheidsorganisaties gecontroleerd worden. ‘Dat kost meer tijd dan we hadden verwacht’, zegt Michiel Peters van De Heus Voeders.

Over de locatie waar de schepen straks gaan ontgassen is ook nog geen duidelijkheid. ‘Daarvoor moet eerst alles worden goedgekeurd, we hopen dat het begin volgende week rond is.’

Daarmee is de aanpak dit keer anders dan bij de eerste poging om te ontgassen. Dat plan werd initieel bedacht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat. Het IJsseloog is een opslaglocatie voor vervuild slib. Maar op 11 augustus haalde de provincie Flevoland een streep door het plan, door geen vergunning te geven voor het ontgassen. De schepen liggen momenteel bij Hebo Maritiemservice in Lelystad.

Rijkswaterstaat niet meer betrokken

Rijkswaterstaat is niet meer betrokken bij het ontgassen van de schepen. De drie schepen werden op hun eerste tocht naar het IJsseloog begeleid door Rijkswaterstaat, maar dat gaat de organisatie niet meer doen. ‘Omdat er geen noodzaak is voor begeleiding’, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement. ‘We vergelijken het met een schip met chemicaliĆ«n. Dat is ook een schip met een gevaarlijke lading, maar dat begeleiden wij ook niet.’

Het verhogen van de snelheid en soepelheid van het transport naar het IJsseloog was destijds een reden voor Rijkswaterstaat om de drie schepen wel te begeleiden.

