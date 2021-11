Poes Jimmie overleeft vier dagen als verstekeling aan boord Inspe II Facebook

De Groningse poes Jimmie heeft zich vier dagen aan dek schuil weten te houden op het binnenvaartschip Inspe II van schipper Arie Munters en overleefde zo een reis naar Zeeland. Munters had de kat vlak voor vertrek aan boord zien komen, maar het dier daarna niet meer kunnen vinden. Vermoedelijk was ze weer aan wal gesprongen. Niet dus.

1 / 1 Poes Jimmie heeft gelukkig niks ernstigs overgehouden aan haar avontuur. (Foto Dierenambulance Zeeland) Poes Jimmie heeft gelukkig niks ernstigs overgehouden aan haar avontuur. (Foto Dierenambulance Zeeland)

Vrijdagmorgen 6 uur wilde Munters het schip op het Van Starkenborghkanaal in Groningen losgooien. ‘Ik zag de kat aan boord komen en wilde haar meteen weer aan wal brengen, maar ze schoot weg naar voren. Ik dacht, als ik het schip zo voor losgooi dan zie ik haar nog wel.’ Dat was niet het geval, ook niet na voor de zekerheid nog twee rondjes over het dek te hebben gelopen. De kat was nergens, dus werd koers gezet naar Lelystad.

Vier dagen

Vanuit Lelystad ging Inspe II naar Amsterdam en er werd gelost in Vlaardingen. Toen er in Zeeland op dinsdag personeel werd gewisseld, dook de poes ineens op. ‘Vier dagen later hé. Ze was aardig verzopen en is direct naar binnen gebracht, afgedroogd en voor de kachel gezet.

‘Het verbaast mij wel dat we haar al die tijd nergens hebben gezien. Er is vier dagen volop gewerkt aan boord en het schip is niet mega: 86 bij 9,50 meter’, stelt Munters. Hoewel, ze lijkt door een van de opvarenden wel te zijn opgemerkt. ‘De hond van mijn zoon bleef maar onder de auto snuffelen. Ik heb daar vervolgens zelf ook twee keer gekeken, maar zag niets.’

Gele vla

Na de vondst kreeg de kat een bakje gele vla. ‘Die direct op was.’ Ook werd de Dierenambulance Zeeland gebeld, die vond uit dat de kat een chip had. ‘Toen bleek het inderdaad om een poes uit Groningen te gaan, maar daar twijfelde ik al niet aan.’ Munters had de kat zelf die vrijdagochtend immers nog zien.

De volgende ochtend werd het baasje van de poes, die Jimmie bleek te heten, geïnformeerd en die kwam haar direct halen. Ze werd al dagen vermist en haar baasje reageerde opgelucht op het goede nieuws, meldt Dierenambulance Zeeland op Facebook. Jimmie mankeerde overigens niets, op een kleine wond aan een pootje na.

(Jelmer Bastiaans)