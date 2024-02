Maak kennis met de jury van de Schuttevaer Award

Marjolein Boer

Opgegroeid in Sliedrecht, een vader die in de maritieme sector werkte en een carrière in de Rotterdamse haven; Marjolein Boer heeft onmiskenbaar een maritiem DNA. Nu leidt ze samen met haar zus Maritime Sisters en zet ze de maritieme sector in beweging door het beste op innovatiegebied in organisaties naar boven te halen.

Peter Raaijmakers

Het MarFlex Smart pumping-systeem werd in 2023 aanvankelijk niet genomineerd voor de Schuttevaer Award. Door een krachtig publiciteitsoffensief werd het systeem door de lezers van Schuttevaer gekozen als vierde genomineerde. Tijdens Maritime Innovation Platform wist Raaijmakers van MarFlex het publiek te overtuigen met harde cijfers, voorbeelden en een vleugje humor, waardoor hij de meeste stemmen kreeg en de award in ontvangst mocht nemen.

Het Smart pumping-systeem stelt bij het lossen van tanks automatisch de pompsnelheid en klepstand in. Het systeem zorgt ervoor dat de pompen op de meest efficiënte manier de tanks lost, op deze manier wordt energie bespaard (circa 40%) en de CO2-uitstoot verminderd (circa 100.000 kilo per jaar).

Jelmer Bastiaans

Jelmer Bastiaans is vanaf de allereerste editie betrokken bij de Schuttevaer Award. Met zijn scherpe pen geeft hij elke inzending een podium. Dankzij zijn neus voor maritiem nieuws zorgt hij ervoor dat iedereen via Schuttevaer 24/7 op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen binnen de maritieme sector.

