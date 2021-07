Zeeschip voert dode walvis mee naar Terneuzen Facebook

Twitter

Email TERNEUZEN 27 juli 2021, 17:54

De onder Panamese vlag varende Muharrem Dadayli heeft dinsdag 27 juli per ongeluk een walvis binnengebracht in Terneuzen. Het schip heeft het dier vermoedelijk aangevaren, waarna het op de bulb is blijven hangen.

1 / 1 Het kadaver van de aangevaren gewone vinvis ligt op de kade voor nader onderzoek. (Foto Adrie van de Wege) Het kadaver van de aangevaren gewone vinvis ligt op de kade voor nader onderzoek. (Foto Adrie van de Wege)

Naar verluidt werd de dode walvis al gesignaleerd vanaf het strand van Vlissingen. Maar pas in de zeesluis van Terneuzen viel het kadaver van de bulb van het 13.449 dwt metende zeeschip.

De Multrasalvor 4 van Multraship werd opgeroepen om de circa 12 meter lange gewone vinvis te bergen. Het dode dier is aan de kanaalzijde op de kade gelegd. De NOS meldt dat het daar blijft liggen totdat biologen van Naturalis het hebben onderzocht.

Lees ook:

(Patrick Naaraat)