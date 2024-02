Meten op Schepen: CO2-uitstoot binnenvaart in lijn met modellen overheid

Binnenvaartschepen stoten gemiddeld de hoeveelheid CO2 uit waarmee de overheid rekent in haar modellen voor bijvoorbeeld modal shift. De uitstoot is echter wel minimaal dubbel zo hoog in vergelijking met de modellen waarmee veel bedrijven die binnenvaart inzetten hun CO2-footprint berekenen. Dat blijkt uit het project Meten op Schepen.

In opdracht van Topsector Logistiek heeft TNO onderzoek gedaan naar de werkelijke uitstoot op 19 binnenvaartschepen. Hiervoor zijn de schepen zo geprepareerd dat ze elke twee seconden een signaal uitzonden van alle beschikbare sensoren: positie, snelheid, kielspeling, brandstofverbruik via een gekalibreerde flowmeter, motorvermogen, toerental, roeruitslag, lading en weer.

Twee modellen

TNO heeft de data vergeleken met twee modellen: Emissieregistratie en GLEC. De Nederlandse overheid gebruikt de Emissieregistratie (ER) om het aandeel van de binnenvaart in de totale CO2-uitstoot van Nederland te berekenen. Dit is dan ook het handvat, waarmee de overheid beleid maakt.

‘De ER-getallen zijn gemiddeld vergelijkbaar, maar per schip zijn de afwijkingen groot’, schrijft TNO in haar conclusie. Dat betekent dat de CO2-uitstoot waarmee de overheid rekent nagenoeg gelijk is aan het gemiddelde van de 19 schepen waarop reële uitstoot is gemeten.

Wel concludeert TNO in het rapport dat het ER-model aanpassing nodig heeft. ‘Er lijkt een systematische afwijking, waarbij CO2-uitstoot tijdens het varen wordt overschat en afgemeerd wordt onderschat.’

Te positief

Vanaf 2025 moeten veel bedrijven een CO2-boekhouding bijhouden. Ook binnenvaart zal in veel gevallen deze data moeten aanleveren bij klanten of verladers. Veel bedrijven berekenen of schatten hun CO2-footprint via de uitgangspunten van de GLEC (Global Logistics Emissions Council).

Uit de data van Meten op Schepen komt naar voren dat GLEC rekent met te positieve data. De 19 schepen die een jaar zijn gevolgd stoten twee tot drie keer zoveel CO2 uit als volgens dit model zou moeten.

Volgens opdrachtgever Topsector Logistiek levert dat twee problemen op voor de binnenvaart. ‘Het grote nadeel is, dat koplopers die op daadwerkelijke metingen rapporteren, daardoor slechter uitkomen dan de generieke waarden (in vergelijking met bedrijven die de uitstoot schatten – redactie). Daarnaast hebben bedrijven die nu al veel gebruik maken van de binnenvaart een te rooskleurig beeld van hun CO2-uitstoot.’

Grootste gevaar

‘Het grootste gevaar schuilt erin dat bedrijven, vanwege de geringere besparing toch gebruik blijven maken van wegtransport’, schrijft Topsector Logistiek. Er is ook een lichtpuntje, schetst de Topsector. ‘Het kan ook betekenen dat een veel groter ladingvolume van weg naar binnenvaart moet worden verplaatst om eenzelfde CO2-besparing te realiseren.’

Meten aan de pijp De binnenvaartsector heeft zelf lang aangedrongen op ‘meten aan de pijp’. Men was ervan overtuigd dat schepen in werkelijkheid nog aanzien schoner zouden zijn dan de theorie aangaf. Kort na het begin van de praktijkproef sprak Schuttevaer met Topsector Logistiek, Covadem en Shipping Technology over het project. Er waren nog weinig resultaten te melden, behalve dat binnenvaartschepen vaak veel meer motorvermogen hebben dan ze werkelijk nodig hebben. Omdat de modellen uitgaan van het volledige motorvermogen, was de verwachting dat de werkelijke uitstoot van de binnenvaart dus inderdaad wel aanzienlijk lager zou liggen dan voorspeld. Nu het hele project is afgerond, blijkt dat dus niet het geval.

