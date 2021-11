SGP-fractie Zeeland dringt aan op aanpak ligplaatstekort Facebook

VLISSINGEN 23 november 2021, 13:50

De Zeeuwse SGP-Statenfractie heeft vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten over de status van een onderzoek naar het ligplaatsentekort in Zeeland. De motie voor zo’n onderzoek werd in juni aangenomen, maar de uitwerking ervan miste in de Najaarsnota die in november werd behandeld door Provinciale Staten.

1 / 1 Binnenvaartschepen in de Nieuwe Sluis van Terneuzen. (Foto Provincie Zeeland) Binnenvaartschepen in de Nieuwe Sluis van Terneuzen. (Foto Provincie Zeeland)

(Robin van den Bovenkamp)