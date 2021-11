NMT ziet openbaar vervoer over water als volgende stap in energietransitie Facebook

ROTTERDAM 08 november 2021, 11:06

Openbaar vervoer over water is nog niet zo populair als de bus, metro of tram. Maar uit de orderboeken van Nederlandse scheepsbouwers komt naar voren dat deze manier van reizen in veel landen een belangrijke stap kan zijn om transport te verduurzamen. Voor de Schip van het Jaar-prijs waren zelfs drie elektrische veerponten in de race, gemaakt voor het OV in Amsterdam, Duitsland en in Denemarken. Netherlands Maritime Technology (NMT) denkt daarom dat het openbaar vervoer over water een centrale rol kan spelen in de energietransitie.

1 / 1 De Bryggen won de prijs voor Schip van het Jaar tijdens de Maritime Awards. (Foto Damen) De Bryggen won de prijs voor Schip van het Jaar tijdens de Maritime Awards. (Foto Damen)

(Robin van den Bovenkamp)