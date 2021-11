Havenbedrijf Rotterdam bezig met nieuw havengeldsysteem, invulling nog onbekend

Sorry, niks via AIS, vanwege hacks, gekaapte MMSI’s, privacy, en straks te vaak moeten aantonen dat ik helemaal niet in Rotterdam was, nee dank je. Het mag formeel ook niet eens, want daar was AIS niet voor bedoeld, want alleen een navigatie hulpmiddel en meestal geen toestemming voor gebruik van gegevens, om nog maar te zweigen over de vele valse meldingen. Veel MMSI’s van de historische grote pleziervaart schepen worden (on)bewust misbruikt door beroepsvaarders, o.a. door storingen in oudere AIS apparatuur. Port of Rotterdam moet maar bewijzen dat ik wel in in hun haven gemeerd lag, i.p.v. ik mijn onschuld aantonen. Bovendien kan je nooit op 2 plaatsen tegelijk zijn ;-).

Dus wie eist die bewijst, i.p.v. een omgekeerde bewijslast. De zeer vele fouten op MarineTraffic.com toont mijn gelijk van valse locatie aanduidingen met andermans MMSI.