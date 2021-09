Column BLN-Schuttevaer: Spoorbrugellende Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 30 september 2021, 10:00

Er wordt weleens gezegd dat in het noorden nooit iets gebeurt op vaarwegengebied. Vaak is dat ook zo, maar dit jaar is alles anders. Zo kwam de provincie onlangs met plannen om de spoorbrug over het A.G. Wildervanckkanaal gedurende zes uur per dag niet meer te bedienen. Dit in verband met het toenemende aantal treinen dat de provincie wil laten rijden.

1 / 1 Klaas Kattouw. Klaas Kattouw.

Dat heeft meteen veel telefoonverkeer opgeleverd en geresulteerd in een brief waarin wij als BLN-Schuttevaer bezwaar maken tegen deze spitssluiting. We zijn er nog niet, maar wel weer ‘on speaking terms’.