NVWA neemt ruim 26 ton ondermaatse schol in beslag Facebook

Twitter

Email Urk 21 september 2021, 08:00

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft ruim 26.500 kilo ondermaatse schol in beslag genomen. De vis is afkomstig van 19 kotters, die varen onder Nederlandse, Britse en Duitse vlag. Tegen de schippers wordt proces-verbaal opgemaakt.

1 / 1 De in beslag genomen ondermaatse schol. (Foto NVWA) De in beslag genomen ondermaatse schol. (Foto NVWA)

Visserijinspecteurs van de NVWA voerden op zaterdag 11 en maandag 13 september controles uit op de aanvoer van schol bij de visafslag van Urk. De inspecteurs deden steekproeven in de vangst van 21 vissersvaartuigen. Daaruit ontstond het beeld dat de meeste kotters veel ondermaatse schol hadden aangevoerd. Ondermaats wil zeggen dat vis kleiner is dan de wettelijke minimumlengte. Voor schol is die minimumlengte 27 centimeter.

Om per vissersvaartuig vast te kunnen stellen hoeveel ondermaatse schol er was aangevoerd, zijn de vangsten de afgelopen dagen nauwkeurig gecontroleerd. Uiteindelijk bleek dat 19 kotters grote hoeveelheden te kleine schol hadden aangevoerd. Dat varieerde per kotter van 4,5 tot 25% van de gehele vangst. Het gaat in totaal om 26.669 kilo te kleine vis.

De inbeslaggenomen vis wordt verwerkt tot diervoerder. Om de visstand te beschermen geldt er een wettelijke minimummaat voor gevangen vis. De NVWA treedt op tegen overtredingen.

Lees ook:

(Bram Pronk)