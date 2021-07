Schuttevaer Premium MAN keert met highspeed-motoren terug in visserij Facebook

ZOETERMEER 11 juli 2021, 09:00

Importeur MAN Rollo in Zoetermeer is in zijn nopjes met het uitgebreide programma highspeed-motoren van het Duitse merk MAN dat het bedrijf de maritieme sector te bieden heeft. MAN heeft zijn motoren namelijk voor alle sectoren gecertificeerd en keert ook terug in de visserij.