Evergreen door aankoop van 24 containerschepen hard op weg naar record

Taiwanese rederij Evergreen is met de aankoop van 24 nieuwe containerschepen, samen goed voor ruim 1 miljard dollar, hard op weg naar een nieuw orderboek-record.

1 / 1 Het nieuwe order van Evergreen bedraagt ruim kleinere schepen dan deze Ever Ace. (Foto Havenbedrijf Rotterdam) Het nieuwe order van Evergreen bedraagt ruim kleinere schepen dan deze Ever Ace. (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

De 24 containerschepen variƫren in prijs van 28 tot 51 miljoen dollar per schip. De schepen gaan in China gebouwd worden bij de CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company.

Waar Evergreen met de te water lating van de Ever Ace (23.992 TEU) het grootste containerschip in de gelederen heeft, wordt er met deze order vooral gericht op de kleinere containerschepen. Twee schepen van 1.800 TEU, 11 schepen van 2.300 TEU en tevens 11 van 3.000 TEU worden aan de vloot toegevoegd.

Het huidige orderrecord staat voor Evergreen op bijna 7 miljoen TEU. Dat werd behaald in juli 2008. Volgens verschillende analyses zit Evergreen daar nog iets meer dan een miljoen TEU vandaan. Wanneer de schepen klaar zijn gaat Evergreen hoogstwaarschijnlijk ONE en Hapag-Lloyd voorbij in de Alphaliner ranking van grootste rederijen.

(Jelmer Bastiaans)