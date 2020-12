De 10 grootste containerschepen van de wereld Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 10 december 2020, 09:00

‘Als ik 10 jaar geleden had gezegd dat er schepen van deze grootte zouden gaan varen, was ik waarschijnlijk met een busje afgevoerd.’ Dat zei Theo van Ravesteyn als directeur van MSC Nederland vijf jaar geleden bij de aankomst van ‘zijn’ MSC Oscar in Rotterdam.

1 / 1 Het HMM Algeciras begon in mei dit jaar in het Chinese Yantian aan haar eerste reis naar Europa. (Foto HMM) Het HMM Algeciras begon in mei dit jaar in het Chinese Yantian aan haar eerste reis naar Europa. (Foto HMM)

Met een capaciteit van ruim 19.000 teu versloeg de Oscar destijds de eerste Triple E-schepen van Maersk en werd het grootste containerschip ter wereld. Vijf jaar later is de Oscar al te klein om een plaats te verwerven in de Top 10 van grootste containerschepen. De schepen in de lijst nemen nu allemaal meer dan 20.000 teu mee. Van Ravesteyn had vijf jaar geleden dan ook een vooruitziende blik toen hij tijdens een rondleiding op de Oscar stelde ‘dat de ratrace naar het grootste containerschip om zo de laagste slotprijs per zeemijl te halen, voorlopig nog wel even zou aanhouden’.

1) HMM Algeciras, Copenhagen, Dublin, Gdansk, Hamburg, Helsinki, Le Havre (23.964 teu)

Het HMM Algericas (400 x 61 meter) is het eerste containerschip van het Zuid-Koreaanse Hyundai Merchant Marine (HMM) in de zogenoemde 24.000 teu klasse, waarvan er in 2018 12 werden besteld. De Algericas werd als eerste in april dit jaar gedoopt in het Koreaanse Geoje. Het schip kan 23.964 teu vervoeren en nam het toenmalige wereldrecord met 208 teu over van het MSC Gulsun, de huidige nummer 3.

Het HMM Algeciras begon haar eerste reis eind mei met 19.621 teu aan boord. Inmiddels is het schip opgenomen in de Far East Europe 4 (FE4) lijn van The Alliance en doet hierbij de havens aan van Qingdao, Busan, Ningbo, Shanghai, Yantian, Rotterdam, Hamburg, Antwerpen, Londen en Singapore.

Na de Algeciras volgden dit jaar de Copenhagen, Dublin, Gdansk, Hamburg, Helsinki en Le Havre van HMM met dezelfde specificaties. Met deze nieuwe schepen wil HMM duurzamer varen. De schepen zijn voorzien van scrubbers, een geoptimaliseerde romp en een efficiënte motor.

2) HMM Rotterdam, Oslo, Southampton, Stockholm en St. Petersburg (23.820 teu)

Hyundai Merchant Marine (HMM) bezet ook de tweede plek in de Top 10. De overige vijf schepen uit de 24.000 teu-klasse van HMM zijn eveneens 400 meter lang en 61 meter breed. Deze schepen kunnen echter 144 teu minder meenemen dan de zeven lijstaanvoerders. Op 30 september dit jaar vertrok het HMM St. Petersburg als laatste schip uit de serie uit het Chinese Yantian voor haar eerste reis naar Europa. Ze had 19.529 teu aan boord. Volgens HMM kunnen de schepen in theorie een kleine 24.000 teu meenemen, maar blijkt het gemiddelde laadvermogen vanwege de veiligheid te stranden op gemiddeld 19.300 teu per schip.

3) MSC Gülsün, Samar, Leni, Mia, Febe, Ambra (23.756 teu)

Voordat HMM met haar nieuwe megacontainerschepen ging varen, was het MSC Gülsün van Mediterranean Shipping Company (MSC) met een capaciteit van 23.756 teu het grootste containerschip ter wereld. Het was ook het eerste dat 24 containers breed kon laden. Ook de Gülsün werd gebouwd in Zuid-Korea en was de eerste in een serie van 11 schepen van MSC met een capaciteit tussen de 23.000 en 24.000 teu.

Het MSC Febe won als zusterschip van de Gülsün begin november in Shanghai de titel Schip van het Jaar van Seatrade Maritime Awards International 2020. Giuseppe Gargiulo, hoofd nieuwbouw bij MSC, reageerde verheugd. ‘De titel bevestigt hoe MSC Febe en haar zusterschepen een nieuwe standaard zetten in de containervaart. Niet alleen in termen van capaciteit, maar vooral ook in termen van milieuprestaties en veiligheid. Naast de veiligheid voor de bemanning en de lading blijven we investeren in innovatieve scheepsontwerpen om de efficiëntie te maximaliseren en de impact op het milieu te minimaliseren.’ De MSC Febe vaart tussen Azië en Europa.

4) MSC Isabella, Mina, Arina, Nela, Sixin (23.656 teu)

De MSC Isabella en haar zusterschepen Mina, Arina, Nela en Sixin werden gebouwd op de Okpo-werf van Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Ook deze serie is 400 meter lang, 61 meter breed en heeft een laadvermogen van 23.656 teu. Dat is 100 teu minder dan de MSC-schepen op plek 3.

Lees ook: De 7 grootste Nederlandse superjachten

De in totaal 11 schepen moeten de vloot van MSC verduurzamen. Daarvoor werd de boeg aangepast, kregen de schepen hybride scrubbers en is de hoofdmotor voorbereid op eventuele overschakeling naar LNG. In de machinekamer staat een MAN D&T 11G95ME-C9.5 met een vermogen van 66.650 kW bij 80 toeren per minuut.

5) CMA CGM Jacques Saade en Champs Elysées (23.112 teu)

De CMA CGM Jacques Saade en Champs Elysées (beide 400 x 61 meter) zijn de eerste megacontainerschepen die varen op Liquefied Natural Gas (LNG). Varen op LNG vermindert de CO2-uitstoot met 20%, NOx met 85% en de uitstoot van zwavel en roetdeeltjes met 99%. Bovendien is de Energy Efficiency Design Index (EEDI), die de ecologische voetafdruk van een schip aangeeft, met 20% verbeterd in vergelijking met een conventioneel containerschip. In de machinekamer staat een WinGD X92DF dual-fuel motor van een kleine 64.000 kW.

Bijzonder is dat dit deze schepen in China werden gebouwd rondom de enorme LNG-tank van 18.600 kubieke meter. Vorig jaar werd het vlaggenschip van CMA CGM in Shanghai tewatergelaten.

6) OOCL Hong Kong, Germany, Japan, United Kingdom, Scandinavia en Indonesia (21.413 teu)

De OOCL Hong Kong (400 x 59 meter) was drie jaar geleden met 21.413 teu nog het grootste containerschip. CEO Andy Tung van OOCL maakte tijdens de doop bekend dat Guinness World Records het schip als zodanig had erkend. Het was de tweede keer dat OOCL het Guinness Book of World Records bereikte met het grootste containerschip. Dat gebeurde eerder in april 2003 met de OOCL Shenzhen. Dit containerschip had toen een capaciteit van niet meer dan 8063 teu.

7) Cosco Shipping Universe, Nebula, Galaxy, Solar, Star, Planet (21.237 teu)

De Cosco Shipping Universe en haar zusterschepen werden in vanaf 2018 gebouwd op de werf van China State Shipbuilding Corporation. De schepen zijn 400 meter lang, 58,60 meter breed en hebben een capaciteit van 21.237 teu.

8) CMA CGM Antoine De Saint Exupery, Jean Mermoz, Louis Bleriot (20.954 teu)

Deze drie schepen (400 x 59 meter) van de Franse containerrederij kwamen respectievelijk in 2017 en 2018 in de vaart. Ze hebben een capaciteit van 20.954 teu en werden gebouwd op de werf van Hanjin Heavy Industries and Construction.

Lees ook: Dit zijn de 7 grootste offshore schepen ter wereld

De schepen zijn vernoemd naar bekende Franse luchtvaartpioniers. In deze schepen staat vrijwel dezelfde motor als in de Jacques Saade en Champs Elysées, te weten de WinGD X92, alleen lopen deze motoren niet op LNG. De schepen waren bij oplevering al wel voorzien van een ballastwater-behandelingssysteem met filters en UV-lampen.

9) Madrid, Munich, Moscow, Milan, Monaco, Marseille, Manchester, Murcia, Manilla, Mumbai en Maastricht Maersk (20.568 teu)

De Madrid Maersk (399 x 58,80 meter) was het eerste containerschip van Maersk in een serie van zogenoemde Triple E-schepen van de tweede generatie. Met een capaciteit van 20.568 teu was ze in 2017 het tweede schip dat de grens van 20.000 teu overschreed. De Madrid Maersk werd, net als haar zusterschepen, gebouwd bij Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering in Zuid-Korea. Vanaf haar maiden voyage in 2017 vaart ze voor Maersk op de route Azië-Europa.

10) Evergreen Ever Golden en Gentle (20.388 teu)

De Evergreen Ever Golden en Gentle (400 x 59 meter) sluiten met een capaciteit van 20.388 teu de lijst van de 10 grootste containerschepen. Ze werden in 2018 en 2019 gebouwd op de werf van Imabari Shipbuilding in Japan. De hoofdmotor met een vermogen van 59.250 kW geeft de schepen een snelheid van 21 knopen.

Evergreen Marine Corporation staat nu onderaan de lijst, maar dat gaat veranderen. Vorig jaar werden in Zuid-Korea zes megacontainerschepen met een capaciteit van 23.764 teu besteld. Goed voor een derde plek op de huidige ranglijst. De schepen worden 400 meter lang en 61,60 meter breed. Duurzame technieken aan boord moeten ervoor zorgen dat deze serie ongeveer 7% zuiniger gaat varen. De schepen kosten ruim 150 miljoen euro per stuk.

Twee keer per week verzendt onze redactie een gratis nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte worden gehouden van alle actualiteiten uit de maritieme sector? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

(Erik van Huizen)