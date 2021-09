Grootste containerschip ter wereld Ever Ace in Rotterdam aangekomen Facebook

Tijdens de Wereldhavendagen op zaterdag 4 september omstreeks 16.00 uur arriveerde het grootste schip ter wereld Ever Ace bij Hutchison Ports ECT Rotterdam aan ECT Delta terminal (zuidzijde) in de Amazonehaven. Het is de eerste maal dat dit schip de Rotterdamse haven aandoet. Het werd in juli opgeleverd door Samsung Heavy Industries in Zuid-Korea.

1 / 1 Aankomst Ever Ace in Rotterdam. Foto Paul Martens/Havenbedrijf Rotterdam Aankomst Ever Ace in Rotterdam. Foto Paul Martens/Havenbedrijf Rotterdam

Het schip met een lengte van 400 m en een breedte van 61 m heeft een capaciteit van 23.992 TEU. Dat zijn 28 twintigvoetcontainers meer dan HMM Algeciras dat op 20 juni 2020 in Rotterdam arriveerde. Het is daarmee het grootste containerschip ter wereld.

Voor deze speciale gelegenheid is Ever Ace aan de buitenkant geheel beladen met de grasgroene containers van rederij Evergreen; een bijzonder gezicht.

