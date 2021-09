Aankomst grootste containerschip ter wereld ‘Ever Ace’ live te volgen Facebook

Twitter

Email Rotterdam 03 september 2021, 12:29

De aankomst van het grootste containerschip te wereld in de Rotterdamse haven is op 4 september te volgen via een livestream. In het kader van de Wereldhavendagen wordt via verschillende camera’s vastgelegd hoe de Ever Ace aankomt.

1 / 1 Ever Ace komt naar Rotterdam en er is een livestream. (Foto Havenbedrijf Rotterdam) Ever Ace komt naar Rotterdam en er is een livestream. (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

De Ever Ace (400 x 61 meter) van Evergreen is het grootste containerschip van de wereld. Het schip, de eerste van een serie van 10, heeft een capaciteit van 23.992 teu en verslaat de schepen van HHM met 28 teu verschil. De serie van Evergreen heeft dus 0,12% meer capaciteit.

De aankomst van het schip in de ECT Delta Terminal in Rotterdam is hier morgen live te volgen.

Het schip gaat naar de ECT Delta Terminal in Rotterdam.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)