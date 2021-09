Schuttevaer Premium ‘Hoe is het mogelijk dat er geen alarmbellen zijn afgegaan?’ Facebook

Twitter

Email Rotterdam 03 september 2021, 14:43

‘Het kan niet zo zijn dat ze bij Osse Overslag Centrale (OOC) in Oss geen fosfinegas hebben gemeten’, zegt tankerschipper Ton Quist stellig in de laatste aflevering van Studio Schuttevaer. ‘Hoe is het mogelijk dat daar gemeten is en dat er geen alarmbellen zijn afgegaan’, Quist is duidelijk over waar het mis is gegaan. Hij doelt op de OOC waar de partij tarwe vanuit Polen werd overgeslagen op de drie schepen.