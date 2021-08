Schepen met fosfinelading mogen lossen in Kampen Facebook

De Coby, Imatra en de Semper Spera mogen dit weekend lossen in Kampen. De gemeente heeft daarvoor eenmalige toestemming gegeven vertelt Wiebe Anne Bonsink van Hebo Maritiem Service Lelystad.

1 / 1 De Coby bij Hebo in Lelystad. (Foto Hans Metselaar) De Coby bij Hebo in Lelystad. (Foto Hans Metselaar)

De drie schepen met fosfinelading gaan gezamenlijk richting Kampen en zullen bij Graansloot Kampen lossen. ‘We hopen dat het dit weekend rond is en daar hebben we alle vertrouwen in’, zegt CTO van Hebo Wiebe Anne Bonsink.

De schepen moeten eerst in Kampen komen. Dat zal bij een Noordoostelijke wind lastig worden, want dan wordt vooral de Semper Spera richting laag water op het IJsselmeer geduwd. ‘Dit schip kan niet zelf varen vanwege een accuprobleem’, zegt Bonsink. De schipper zal zelf wel aanwezig zijn. Hebo Maritiem Service Lelystad helpt bij het transport.

De Heus

De schepen brachten eerder tarwe uit Polen naar verschillende vestigingen van diervoederbedrijf De Heus Voeders. Bij de Coby in Utrecht werd tijdens het lossen ontdekt dat de er een te hoog gehalte fosfine aanwezig was. Daarna zijn de andere schepen gewaarschuwd en stilgelegd. Na een paar dagen kwam er een plan van aanpak om bij IJsseloog over te slaan. Daar stak provincie Flevoland een stokje voor en vervolgens gingen de schepen naar Hebo Maritiem Service in Lelystad. Daar hebben ze alledrie een aantal weken gelegen.

Jelmer Bastiaans