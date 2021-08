Schuttevaer Premium ‘Het zijn schepen met een fosfineprobleem, geen fosfineschepen’ Facebook

Wiebbe Bonsink, CTO van Hebo Maritiemservice, ergert zich al dagen over de manier waarop de media de drie schepen waarin een te hoge concentratie fosfine is aangetroffen karakteriseren. ‘De een schrijft de ander na en het wordt steeds erger. Het zijn geen fosfine-, gif-, of spookschepen. Het zijn droge-ladingschepen met een probleem.’