Al een maand zit er uiterst giftig fosfine-gas in de lading van drie binnenvaartschepen. Nog altijd is er geen zicht op een oplossing.Vanmiddag in Studio Schuttevaer legt tankschipper Ton Quist uit waarom het onbegrijpelijk is dat de schepen nog steeds voor de kant liggen en dat Flevoland boter op het hoofd heeft. Sunniva Fluitsma van de ASV z

al ingaan op de positie van de schippers.

Studio Schuttevaer: vanmiddag 16.00 uur.