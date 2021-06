Suezkanaalloodsen maakten ruzie over snelheid Ever Given Facebook

De twee Suezkanaal-loodsen aan boord van de Ever Given maakten ruzie over de koers en snelheid van het schip, vlak voordat het dwars viel en het kanaal blokkeerde. De kapitein probeerde de ruzie tevergeefs te sussen. Dit blijkt uit een reconstructie van Bloomberg op basis van rechtbankdocumenten.

1 / 1 De Ever Given staat beter bekend als het blokkeerschip. (Foto SCA) De Ever Given staat beter bekend als het blokkeerschip. (Foto SCA)

Op het Suezkanaal is het gebruikelijk dat er loodsen meevaren. Die sturen niet zelf, maar geven de kapitein aanwijzingen. Op de Ever Given werd bij het aan boord komen met de kapitein besproken of er wel gevaren moest worden. Het was namelijk slecht weer, vier nabijgelegen havens waren al gesloten.

Bloomberg suggereert dat er weinig keus was voor kapitein Kanthavel van de Ever Given. De commerciële druk op het schip, met lading ter waarde van een miljard, is hoog. Elke dag vertraging kosten scheepseigenaar Shoei Kisen Kaisha en rederij Evergreen geld.

Discussie

Onder die druk zou zijn besloten het Suezkanaal binnen te varen. Na een paar mijl raakte het schip licht uit koers, vermoedelijk als gevolg van de harde wind. Een van de loodsen, de hoogste in rang, wilde eerst hard stuurboord geven en vervolgens weer bakboord. Daar was de tweede loods het niet mee eens en de twee raakten erover in discussie.

Vervolgens gaf de hoogste in rang een nieuwe aanwijzing ‘full ahead’. Daarmee zou de snelheid van de Ever Given naar 13 knopen gaan, terwijl acht knopen de aanbevolen snelheid is voor dit soort schepen op het kanaal. Opnieuw was de andere loods het daar niet mee eens en opnieuw mondde dit uit in een discussie. De kapitein probeerde de boel te sussen, maar de belangrijkste loods dreigde het schip te verlaten. De hoge snelheid versterkt het effect van de Wet van Bernoulli met als gevolg dat het achterschip naar de oever verdaagde en het voorschip zich in de andere oever boorde.

Bloomberg’s reconstructie is gebaseerd op de rechtbankdocumenten, aan boord was ook een VDR. Het is nog onduidelijk of de gegevens van deze black box voor schepen openbaar worden. Dit zal wellicht nieuwe en of andere inzichten opleveren.

Bittermeren

De Ever Given ligt voorlopig nog in de Bittermeren, maar daar lijkt het schip binnenkort eindelijk weg te mogen. De eigenaren en verzekeraars van containerschip Ever Given hebben een principeakkoord bereikt over een schadevergoeding aan de kanaalautoriteit van het Suezkanaal (SCA).

Hoeveel geld er nu precies mee is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. De SCA zou eerder om een vergoeding van meer dan 916 miljoen dollar hebben gevraagd, maar zei later genoegen te nemen met 550 miljoen dollar. De Japanse eigenaar van de Ever Given zou al eens 150 miljoen dollar compensatie hebben geboden. Maar naar de mening van de SCA was dat niet voldoende om de kosten te dekken.

Jelmer Bastiaans