Scheepswerf en architectuurbedrijf redden deel van Centraalstaal

16 juni 2021, 17:02

Het failliete bedrijf Centraalstaal in Groningen wordt in tweeën geknipt en voortgezet door de scheepswerf Ferus Smit en CIG Architecture. De ondernemingen nemen Centraalstaal over samen met ongeveer dertig werknemers.