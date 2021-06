Schuttevaer Premium Eindelijk duidelijkheid over invulling 15 miljoen euro voor bruine vloot Facebook

Twitter

Den Haag 02 juni 2021, 15:53

Er is eindelijk duidelijkheid over de invulling van de 15 miljoen euro corona-steun voor de bruine vloot. Daar heeft de sector sinds september 2020 op moeten wachten. De kaders zijn streng, zo blijkt, maar de schepen die binnen de regeling vallen zijn zeer positief over de hoogte van de steun.