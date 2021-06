Schuttevaer Premium Binnenvaart peinst er niet over dure biobrandstof te bunkeren Facebook

ROTTERDAM 01 juni 2021, 07:00

Schippers gaan massaal in het buitenland bunkeren als ze in Nederland alleen nog blends met biobrandstoffen kunnen krijgen. Volgens onderzoeksbureau Panteia is dit zogenoemde bunkertoerisme geen fabeltje. Tot maar liefst 83% van het bunkervolume zou kunnen wegvloeien naar het buitenland.