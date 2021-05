Schuttevaer Premium Lidstaten zetten in op steviger toezicht biobrandstoffen Facebook

BRUSSEL 26 mei 2021, 07:00

Vijf Europese lidstaten gaan samen aan de slag voor beter toezicht op de inzet van biobrandstof in onder meer de binnenvaart. De Tweede Kamer stemde dinsdag 25 mei in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) om, vooruitlopend op een Europese aanpak, het overheidstoezicht op de biobrandstofketen in Nederland te versterken.