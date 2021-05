Binnenvaartschip ramt Fonejachtbrug bij Garyp Facebook

Twitter

Email Garyp 31 mei 2021, 11:23

Het binnenvaartschip Insomnia is tot aanvaring gekomen met de Fonejachtbrug bij Garyp in Friesland. Het schip heeft het remmingswerk geraakt, en zowel het schip als het remmingwerk zijn er niet zonder schade vanaf gekomen.

1 / 1 De Insomnia heeft een flinke deuk na de aanvaring (Foto V.O.F. Noordernieuws) De Insomnia heeft een flinke deuk na de aanvaring (Foto V.O.F. Noordernieuws)

De Insomnia was over het Prinses Margrietkanaal onderweg naar Delfzijl. Het 110-meter lange schip kwam op deze tocht in aanvaring met het remmingswerk en heeft een flinke deuk in de romp opgelopen.

Het schip ligt nu in Burgum aan de wal. Rijkswaterstaat meldt dat inspecteurs aan boord moeten komen om onderzoek doen voordat het schip verder mag varen.

Duikers zullen vandaag te water gaan om te onderzoeken of de brug verdere schade heeft opgelopen dan alleen het remmingswerk. Schippers worden momenteel gewaarschuwd het punt voorzichtig te passeren.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)