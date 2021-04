Andere Tijden: 12 koninklijke openingen van een brug, sluis of kanaal Facebook

Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix, prinses Juliana en koningin Máxima hebben hun naam gegeven aan een brug, kanaal of sluis. We hebben ter ere van Koningsdag de twaalf mooiste koninklijke openingen van deze bruggen, sluizen en waterwegen op een rij gezet. Een historisch Oranje boven! Vanwege Koningsdag is dit artikel voor iedereen gratis te lezen.

1 / 1 Een jonge prins Willem-Alexander opent de Tweede Willemsbrug in 1981 (Foto ANP) Een jonge prins Willem-Alexander opent de Tweede Willemsbrug in 1981 (Foto ANP)

Julianakanaal – 1935

Wat: Julianakanaal

Wanneer: 1935

Geopend door: Koningin Wilhelmina en prinses Juliana

Het Julianakanaal is 36 kilometer lang en begint noordelijk van Maastricht. Bij Maasbracht komt het weer samen met de Maas. Het kanaal is 60 meter breed en heeft een diepte van -4 tot -5 KP. Momenteel is de scheepsklasse CEMT Va, vanaf 2023 wordt dit Vb. Over het kanaal liggen in totaal 16 bruggen.

Ten tijde van de opening was Juliana kroonprinses. Zij had tien jaar eerder, in 1925, als naamgever al symbolisch de eerste schop gezet, hiermee werden de werkzaamheden gestart. De kroonprinses verrichte de opening samen met haar moeder, koningin Wilhelmina.

Prins Willem-Alexandersluis – 1995

Wat: Prins Willem-Alexandersluis

Wanneer: 1995

Geopend door: Prins Willem-Alexander

De Prins Willem-Alexandersluis is onderdeel van de Oranjesluizen. Het is de grootste sluis van dit complex. Jaarlijks passeren er zo’n 120.000 schepen. De kolk van de Prins Willem-Alexandersluis is 200 meter bij 24 meter.

Willem-Alexander was bij de opening van de sluis de kroonprins van Nederland. Hij was toen 28. Twee jaar eerder, in 1993, had de kroonprins zijn studie afgerond.

De eerste steen van de Oranjesluizen is door de betovergrootvader van Willem-Alexander, Willem III gelegd in 1870. De Oranjesluizen zijn de grens tussen het Binnen- en Buiten-IJ.

Máximakanaal – 2015

Wat: Máximakanaal

Wanneer: 2015

Geopend door: Koningin Máxima

In 2015 werd het Máximakanaal geopend. Het Máximakanaal ligt ten oosten van Den Bosch en is 9 kilometer lang. Het doel van het kanaal is om grote schepen om te leiden. Deze moesten eerst via de Zuid-Willemsvaart door het centrum van Den Bosch. Het kanaal is 46 meter breed en heeft een diepte van -4,2 KP.

Derde kolk Prinses Beatrixsluizen – 2019

Wanneer: 2019

Wat: 3e kolk van de Prinses Beatrixsluizen

Geopend door: Prinses Beatrix

Op 6 februari 2019 werd de derde kolk van de prinses Beatrixsluizen officieel geopend door prinses Beatrix. De derde kolk is 276 meter lang en 25 meter breed. De twee oude kolken zijn beide 225 meter lang en 18 meter breed. Dit houdt in dat het gaat om een tweelingsluis. De oude sluis werd geopend in het jaar 1938, een paar maanden na de geboorte van Beatrix.

Beatrix was tussen 1980 en 2013 koningin van Nederland. Sinds 2013 is ze als prinses veel minder in beeld dan voorheen. Des te specialer was haar aanwezigheid bij de opening van de derde kolk. Samen met haar man Claus von Amsberg kreeg Beatrix drie zonen. Beatrix is dit jaar 83 geworden.

Meer koninklijke openingen

Niet alleen is het koningshuis aanwezig wanneer sluizen, bruggen of kanalen geopend worden die naar hen vernoemd zijn. Wanneer bruggen, sluizen of kanalen worden vernoemd naar andere leden van het koningshuis zijn de koning, koningin, kroonprins of kroonprinses regelmatig aanwezig.

Amsterdam-Rijnkanaal – 1952

Wat: Amsterdam-Rijnkanaal

Wanneer: 1952

Geopend door: Koningin Juliana

Het Amsterdam-Rijnkanaal is een 72 kilometer lang kanaal tussen de IJ en de Waal bij Tiel. De scheepsklasse van het kanaal is Vlb. De breedte verschilt tussen de 100 en de 120 meter. Het kanaal heeft een diepte van -6 tot -5 KP.

In het kanaal liggen drie koninklijke sluiscomplexen. De Prinses Marijke- (Rijswijk), Prinses Irene- (Wijk bij Duurstede) en Prins Bernhardsluizen (Tiel).

Koningin Juliana opende in 1952 het kanaal. Zij was toen vier jaar koningin, nadat haar moeder Wilhelmina in 1948 afstand had gedaan van de troon. Bij de opening waren ook toenmalig kroonprinses Beatrix en prinses Marijke aanwezig. Naar die laatste is dus ook een van de sluizen op het Amsterdam-Rijnkanaal vernoemd.

Sluis Maasbracht – 1964

Wat: Sluis Maasbracht

Wanneer: 1964

Geopend door: Koningin Juliana

Sluis Maasbracht is een complex van sluizen in het Julianakanaal, CEMT-klasse Va, ten westen van de plaats Maasbracht. Het sluizencomplex vormt de overgang tussen het Julianakanaal en de Maas. Het bestaat uit drie sluiskolken, die de oorspronkelijke enkele sluis die een paar honderd meter naar het oosten lag opvolgden. Aan de bouw van de sluizen werd gewerkt in de jaren 60 van de 20e eeuw.

John F. Kennedybrug – 1968

Wat: John F. Kennedybrug

Wanneer: 1968

Geopend door: Prins Claus

In 1965 startte de bouw van een brug die over de Maas moest gaan in Maastricht. In 1968 werd de brug officieel geopend door prins Claus. De brug is 586 meter lang. De brug is vernoemd naar de in 1963 overleden Amerikaanse president John F. Kennedy

Prins Claus is de man van Beatrix. Over zijn huwelijk met Beatrix was veel ophef. Claus is namelijk van Duitse komaf en dit was voor veel Nederlanders een probleem met de Tweede Wereldoorlog nog in het geheugen. In 2002 overleed Claus op 76-jarige leeftijd.

Vernieuwde kanaal Gent-Terneuzen – 1968

Wat: Vernieuwde kanaal Gent-Terneuzen

Wanneer: 1968

Geopend door: Koningin Juliana en koning Boudewijn van België

In 1968 werd het vernieuwde kanaal Gent-Terneuzen geopend. De opening werd verricht door koningin Juliana en koning Boudewijn van België. De vernieuwingen bestonden onder andere uit het dempen van de sluis bij Sas van Gent. Daarnaast werden er twee sluizen in Terneuzen gegraven.

Het kanaal van Gent naar Terneuzen is gebouwd in 1827. Het is 32 kilometer lang, waarvan 16 kilometer in Nederland. De breedte is gemiddeld 140 meter en de diepte verschilt tussen -13,5 en -13 KP.

Rozenburgsesluis – 1971

Wat: Rozenburgsesluis

Wanneer: 1971

Geopend door: Koningin Juliana

De Rozenburgsesluis is een schutsluis die dient als verbinding tussen het Calandkanaal en het Hartelkanaal. De vaarweg is CEMT-klasse Vlc. De lengte van de kolk is 305 meter en breedte 24 meter.

De Rozenburgsesluis werd op 20 april 1971 in gebruik gesteld door havenmeester H.J. Brandenburg. Een paar maanden later werd de sluis pas officieel geopend. De feestelijke opening werd verricht door Juliana samen met 500 genodigden. Dit jaar bestaat de sluis dus vijftig jaar.

Tweede Willemsbrug – 1981

Wat: Tweede Willemsbrug

Wanneer: 1981

Geopend door: Prins Willem-Alexander, bijgestaan door koningin Beatrix.

De oude Willemsbrug is een van de grote blikvangers van Rotterdam. Langs de kade lagen vaak veel binnenvaartschepen. De huidige Willemsbrug is de tweede Willemsbrug en dateert uit 1981. De eerste Willemsbrug werd ruim 100 jaar eerder, in 1878, opengesteld. De brug is 270 meter lang en heeft een vaste overspanning met een doorvaarthoogte van 12 meter.

Bij de heropening in 1981 was de kersverse kroonprins aanwezig. Zijn moeder Beatrix was immers een jaar eerder koningin geworden. De 14-jarige Willem-Alexander opende onder veel belangstelling de brug.

De Willemsbrug werd in 1878 vernoemd naar Willem III. Willem III was van 1849 tot 1890 koning der Nederlanden. Toen hij overleed werd zijn dochter, Wilhelmina, koningin. Zij was echter pas 10 jaar oud en daarom was haar moeder, Emma, regentes tot 1898. Naar Wilhelmina is onder andere het Wilhelminakanaal vernoemd.

Prins Clausbrug – 2003

Wat: Prins Clausbrug

Wanneer: 2003

Geopend door: Prinses Máxima

In 2003 wordt de Prins Clausbrug geopend. De brug is 230 meter lang, 92 meter hoog en 36 meter breed en gaat over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ontwerper van de brug is Ben van Berkel, die ook de Erasmusbrug heeft ontworpen.

De brug werd in 2003 geopend door prinses Máxima. Een jaar eerder, op 2 februari 2002, trouwde Máxima met kroonprins Willem-Alexander.

Tweede kolk Johan Frisosluis – 2014

Wat: Johan Frisosluis

Wanneer: 2014

Geopend door: Koning Willem-Alexander

De Johan Frisosluis in Stavoren krijgt in 2014 een tweede kolk en wordt dan ook vernoemd naar de, in 2013 overleden, prins Johan Friso. De nieuwe sluiskolk heeft een lengte van 65 meter. De originele sluis is gebouwd in 1966.

De sluis staat in het Johan Frisokanaal. Dit kanaal is de verbinding tussen het IJsselmeer en het Prinses Margrietkanaal, vernoemd naar de zus van Beatrix.

In 2014 opende koning Willem-Alexander de sluis. Willem-Alexander was een jaar eerder koning der Nederlanden geworden. In datzelfde jaar was hij zijn broer, prins Johan Friso, verloren. Johan Friso was in een coma geraakt naar aanleiding van een ski-ongeluk.

Koning Willem I ‘De kanalenkoning’

Niet alleen openen leden van de koninklijke familie bruggen, sluizen en kanalen ze zijn ook wel eens de opdrachtgever. Het bekendste voorbeeld hiervan is de ‘kanalenkoning’ oftewel Koning Willem I. Koning Willem I was koning der Nederlanden van 1815 tot 1840. Hij was onder andere de opdrachtgever van de bouw van het Noordhollandsch Kanaal. Een tachtig kilometer lang kanaal van het IJ naar de Noordzee bij Den Helder. Het kanaal werd in 1824 geopend.

De Zuid-Willemsvaart is niet alleen vernoemd naar Willem I, maar hij was hier ook een van de voortrekkers van het project. Het 121 kilometer lange kanaal loopt van Maastricht naar Den Bosch. Het kanaal werd in 1826 geopend.

In totaal werd 481 kilometer aan kanaal aangelegd tijdens zijn koningsschap.

